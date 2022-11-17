Все больше черных пакетов: эксклюзивные кадры уничтожения врагов 30-й бригадой

Российские потери на войне шокируют, ведь вражеское командование и власть относятся к гражданам как к "пушечному мясу". Но больше всего российская армия страдает от мощных ударов ВСУ.

Одно из таких видео 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала 24 каналу. Наши защитники регулярно уничтожают врага, только увеличивая количество черных мешков.

Заметьте ВСУ отправили на тот свет еще 400 врагов: потери оккупантов по состоянию на 17 ноября

30 бригада успешно отработала по врагу

На предоставленных бригадой кадрах заметно, как враги уже лежат на обочине в черных пакетах. Несмотря на это, еще многие там были живы.

Исправили ситуацию операторы дронов 30 бригады, которые и нашли позиции врага. Тогда украинские военнослужащие несколько раз точно сбросили гранаты по российским оккупантам.

Россия снова ушла в минус из-за действий 30 бригады: смотрите видео

Как следствие, военные 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского отправили на "концерт Кобзона" российских захватчиков вместе с их техникой.

Невероятно большие потери россиян: видео

С 24 февраля россияне потеряли на войне в Украине уже 83 110 захватчиков. Только за последние сутки за российским кораблем отправилось 400 врагов.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что в Мелитополе ВСУ уничтожили штаб одного из подразделений россиян. Также наши военные уничтожили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 3 других важных объекта оккупантов.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в течение 16 ноября бойцы отработали 45 огневых задач по позициям врага. Известно по меньшей мере о 5 "трехсотых" оккупантах и 3 уничтоженных единицах автобронетехники.

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