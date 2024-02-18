Погибли более 7 тысяч россиян, – 47 бригада о потерях врага возле Авдеевки

В течение последних месяцев в Авдеевке продолжались адские бои, однако украинским защитникам все же пришлось покинуть город для сохранения жизней личного состава. Для оккупантов захват населенного пункта стоил огромных потерь.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери российской армии в боях за Авдеевку превышают украинские в несколько раз. По его словам, такое соотношение за смерть одного украинца – смерть семи россиян.

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Бойцы 47 бригады рассказали о потерях врага в Авдеевке

Сообщается, что 47 отдельная механизированная бригада продолжает держать определенные рубежи на Авдеевском направлении.

За весь период воины 47 ОМБр отбили три фазы наступления российских оккупантов, не давая врагу продвинуться в районе Степного и Очеретино.

Потери врага в зоне ответственности нашей бригады составили: более 7 000 личного состава, более 100 единиц техники, среди которых два танка Т90, а также 25 беспилотников типов ZALA, Ланцет, SuperCam,

– говорится в сообщении бригады.

Кроме того, артиллеристы 47 ОМБр поразили и уничтожили 3 командных наблюдательных пункта, 12 складов с боеприпасами, 16 минометных расчетов, 6 пушек и 18 грузовых автомобилей.

Светлая и вечная память нашим собратьям, которые отдали свою жизнь в боях за Авдеевку. Отомстим,

– добавили бойцы.

В частности, они отметили, что битва против российских захватчиков продолжается, а враг продолжаешь наступать.

Потери врага в Авдеевке / Инфографика 47 ОМБр

Что еще известно о потерях оккупантов на Авдеевском направлении: кратко