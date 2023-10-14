Враг проваливает наступление на Авдеевском направлении, а возле Красногоровки понес значительные потери

Российские захватчики пытаются наступать на Авдеевском направлении. Однако враг несет лишь колоссальные потери на фронте.

Украинские защитники отбили около 20 атак российских террористов. В частности, в населенных пунктах Авдеевка, Керамик и Первомайское.

Важно ВСУ уничтожили Су-25 и "Орлан-10", на Авдеевском направлении защитники мужественно держат оборону

Россия проваливает наступление на Авдеевском направлении

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Впрочем, все это безуспешно.

Наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области,

– отметили в ведомстве.

Огромные потери оккупантов на фронте

За последние 3 дня во время штурмов в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых.

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника.

Также наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и станцию РЭБ врага.

На днях ВСУ уничтожили российский истребитель Су-25

Напомним, что недавно нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также 5 ударов нанесли по зенитно-ракетным комплексам противника.