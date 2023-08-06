Сколько десантников из России лишились жизни на войне: разведка Британии назвала цифры

6 августа 2023, 11:01
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Источник:

Министерство обороны Великобритании

Ежегодное празднование Дня Воздушно-десантных войск 2 августа было омрачено заведомо несанкционированным обнародованием масштабов потерь элитных войск в Украине. Как оказалось, по крайней мере, 50 процентов из 30 000 десантников, которые были отправлены в Украину в 2022 году, были убиты или ранены.

Об этом заявили британские разведчики. По их данным, о потерях десантников сообщил главнокомандующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

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Сколько десантников из России потеряли жизнь на войне

В обращении ко Дню ВДВ Теплинский сообщил, что 8 500 десантников получили ранения и позже вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по меньшей мере 50 процентов из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены.

Видео быстро было удалено с официальных каналов российского минобороны. Он не прокомментировал, сколько военнослужащих было убито или слишком серьезно ранено, чтобы вернуться на службу,
– отметили британские разведчики.

Актуальные потери оккупантов на фронте

По состоянию на 6 августа уже погибло 249 700 оккупантов. Только за последние сутки Кремль потерял в нашей стране 590 единиц личного состава. Потери в технике:

  • танков – 4237 (+5);
  • боевых бронированных машин – 8262 (+11);
  • артиллерийских систем – 4965 (+22);
  • РСЗО – 705 (+1);
  • средства ПВО – 466 (+0);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 311 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10);
  • крылатые ракеты – 1359 (+12);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19);
  • специальная техника – 734 (+4).
Автор: Софія Ропан