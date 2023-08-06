Сколько десантников из России лишились жизни на войне: разведка Британии назвала цифры

Ежегодное празднование Дня Воздушно-десантных войск 2 августа было омрачено заведомо несанкционированным обнародованием масштабов потерь элитных войск в Украине. Как оказалось, по крайней мере, 50 процентов из 30 000 десантников, которые были отправлены в Украину в 2022 году, были убиты или ранены.

Об этом заявили британские разведчики. По их данным, о потерях десантников сообщил главнокомандующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

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В обращении ко Дню ВДВ Теплинский сообщил, что 8 500 десантников получили ранения и позже вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по меньшей мере 50 процентов из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены.

Видео быстро было удалено с официальных каналов российского минобороны. Он не прокомментировал, сколько военнослужащих было убито или слишком серьезно ранено, чтобы вернуться на службу,

– отметили британские разведчики.

Актуальные потери оккупантов на фронте

По состоянию на 6 августа уже погибло 249 700 оккупантов. Только за последние сутки Кремль потерял в нашей стране 590 единиц личного состава. Потери в технике: