24 Канал Новости Украины Уничтожены сотни окупантов с техникой: Генштаб раскрыл потери России на 15 марта
15 марта, 06:46
Обновлено - 06:53, 15 марта

Уничтожены сотни окупантов с техникой: Генштаб раскрыл потери России на 15 марта

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • По состоянию на 15 марта 2026 года Россия потеряла около 1 279 170 человек личного состава, включая 740 за последний период.
  • Также уничтожены 11 781 танков, 24 213 боевых бронированных машин и 32 корабля/катера.

Российская агрессия против Украины продолжается. За имперские амбиции соседнее государство продолжает платить жизнями своих граждан.

Недавно украинская разведка получила уникальные документы, в которых враг признает уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Впрочем, это не останавливает Кремль от продолжения войны.

Сколько российских солдат и техники ликвидировано на 15 марта?

За данными Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 марта 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 279 170 (+740) человек;
  • танков – 11 781 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 213 (+1);
  • артиллерийских систем – 38 438 (+17);
  • РСЗО – 1 686 (+0);
  • средства ПВО – 1332 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 349 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 179 270 (+1 984);
  • крылатые ракеты – 4 468 (+65);
  • корабли / катера – 32 (+1) (подтвержден результат предыдущих поражений);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 83 513 (+110);
  • специальная техника – 4089 (+1).

Потери оккупантов на 15 марта 2026 год / Фото Генштаба

