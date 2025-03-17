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24 Канал Новости Украины Минус 1210 оккупантов и 37 артсистем: потери россиян на 17 марта
17 марта, 07:17
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Минус 1210 оккупантов и 37 артсистем: потери россиян на 17 марта

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • На 17 марта 2025 года россияне потеряли 1210 военных.
  • Системы ПВО не были поражены, но есть хорошие результаты по автомобильной технике – 101 единица.

В понедельник, 17 марта, продолжается 1118 день полномасштабной войны. Россияне продолжают попытки захватить Украину, но получают отпор и гибнут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Какие потери россиян на 17 марта 2025 года

Согласно данным Генштаба, враг потерял 1210 своих солдат и офицеров. В последние дни было много сообщений об искусном уничтожении российской ПВО.

Актуальные потери россиян:

  • личного состава – 1210 человек,
  • танков – 19;
  • боевых бронированных машин – 11;
  • артиллерийских систем – 37;
  • РСЗО – 1;
  • средств ПВО – 0;
  • самолетов – 0;
  • вертолетов – 0;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 54;
  • кораблей/катеров – 0;
  • подводных лодок – 0;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 101;
  • специальной техники – 1.

Потери врага на 17 марта 2025 года / Инфографика Генштаба

Впрочем, очевидно, что если Россия и согласится на 30-дневное перемирие, то использует его для перевооружения. Есть мнение, что враг может накопить 450 тысяч снарядов и 5000 "Шахедов" за это время.