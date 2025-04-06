Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ликвидировано более 1300 россиян, уничтожено 56 артсистем: потери врага на 6 апреля
6 апреля, 07:23
1

Ликвидировано более 1300 россиян, уничтожено 56 артсистем: потери врага на 6 апреля

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • На 6 апреля 2025 года потери России составляют более 1300 солдат и офицеров.
  • Детали по крылатым ракетам будут позже, ведь ночью и утром была комбинированная атака по Украине.

В Генштабе назвали цифру вражеских потерь на утро 6 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

Смотрите также Чтобы не идти голыми руками: россияне находят самые странные аналоги технике для наступлений

Сколько россиян погибло сегодня

Оккупанты несут значительные потери не только в живой силе, но и в технике. В частности, в марте было уничтожено рекордное количество вражеской артиллерии.

Актуальные потери россиян на 6 апреля

  • солдат и офицеров – 1330;
  • танков – 13;
  • боевых бронированных машин – 20;
  • артиллерийских систем – 56;
  • РСЗО – 4;
  • средств ПВО – 0;
  • самолетов – 0;
  • вертолетов – 0;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 68;
  • кораблей и катеров – 0;
  • подводных лодок – 0;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 96;
  • специальной техники – 1.

Потери россиян на 6 апреля 2025 / Инфографика Генштаба

5 апреля стало известно, что Силы обороны ликвидировали командира отряда БПЛА кадыровцев. Смерть "Амура" подтвердил Апти Алаудинов.