6 апреля, 07:23
Ликвидировано более 1300 россиян, уничтожено 56 артсистем: потери врага на 6 апреля
Основні тези
- На 6 апреля 2025 года потери России составляют более 1300 солдат и офицеров.
- Детали по крылатым ракетам будут позже, ведь ночью и утром была комбинированная атака по Украине.
В Генштабе назвали цифру вражеских потерь на утро 6 апреля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.
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Сколько россиян погибло сегодня
Оккупанты несут значительные потери не только в живой силе, но и в технике. В частности, в марте было уничтожено рекордное количество вражеской артиллерии.
Актуальные потери россиян на 6 апреля
- солдат и офицеров – 1330;
- танков – 13;
- боевых бронированных машин – 20;
- артиллерийских систем – 56;
- РСЗО – 4;
- средств ПВО – 0;
- самолетов – 0;
- вертолетов – 0;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 68;
- кораблей и катеров – 0;
- подводных лодок – 0;
- автомобильной техники и автоцистерн – 96;
- специальной техники – 1.
5 апреля стало известно, что Силы обороны ликвидировали командира отряда БПЛА кадыровцев. Смерть "Амура" подтвердил Апти Алаудинов.