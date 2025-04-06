Ликвидировано более 1300 россиян, уничтожено 56 артсистем: потери врага на 6 апреля

В Генштабе назвали цифру вражеских потерь на утро 6 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Сколько россиян погибло сегодня

Оккупанты несут значительные потери не только в живой силе, но и в технике. В частности, в марте было уничтожено рекордное количество вражеской артиллерии.

Актуальные потери россиян на 6 апреля

солдат и офицеров – 1330;

танков – 13;

боевых бронированных машин – 20;

артиллерийских систем – 56;

РСЗО – 4;

средств ПВО – 0;

самолетов – 0;

вертолетов – 0;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 68;

кораблей и катеров – 0;

подводных лодок – 0;

автомобильной техники и автоцистерн – 96;

специальной техники – 1.

Потери россиян на 6 апреля 2025 / Инфографика Генштаба

5 апреля стало известно, что Силы обороны ликвидировали командира отряда БПЛА кадыровцев. Смерть "Амура" подтвердил Апти Алаудинов.