Еще 900 оккупантов, 6 танков и другая техника: потери России 9 декабря
9 декабря 2023, 07:46Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на Востоке, а затем терпят значительные потери. За прошедшие сутки враг потерял 900 воинов.
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли 338 120 единиц личного состава. При этом в Генштабе отметили, что статистика ориентировочная из-за высокой интенсивности боев.
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Потери врага 9 декабря
- личного состава – 338120 (+900) человек,
- танков – 5632 (+6),
- боевых бронированных машин – 10519 (+11),
- артиллерийских систем – 8058 (+1),
- РСЗО – 919 (+0),
- средства ПВО – 605 (+0),
- самолетов – 324 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),
- крылатые ракеты – 1585 (+14),
- корабли /катера – 22 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10598 (+7),
- специальная техника – 1159 (+0)
Потери россиян по состоянию на 9 декабря / Инфографика Генштаба
Главное о ситуации на фронте
- Украинские военные удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, наносят российским оккупантам потери в живой силе и технике на Мелитопольском направлении, а также продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
- На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили 35 атак, а на Марьинском – 24 атаки.
- Всего за сутки произошло 95 боевых столкновений.
- За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 28 ракетных и 27 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов с РСЗО.