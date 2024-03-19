Почти 900 оккупантов, 10 танков, 30 артсистем, 35 бронемашин: большие потери врага на 19 марта
19 марта 2024, 07:46Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Кремль не оставляет попыток захватить Украину и оккупанты до сих пор пытаются наступать. Однако наши военные сдерживают нашествие врага.
Российские захватчики ежедневно теряют личный состав и технику. Только за последние сутки россияне потеряли на фронте 840 единиц личного состава, однако потери могут быть больше, ведь посчитать их точное количество во время боев трудно.
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Потери врага на войне в Украине
- личного состава – ориентировочно 432 390 (+840);
- танков – 6819 (+10);
- боевых бронированных машин – 13 049 (+35);
- артиллерийских систем – 10 698 (+30);
- РСЗВ – 1017 (+0);
- средства ПВО – 721 (+1);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10);
- крылатые ракеты – 1922 (+0);
- корабли /катера – 26 (+0);
- подводные лодки – (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 14191 (+50);
- специальная техника – 1735 (+4).
Потери врага 19 марта 2024 года
Последние новости о потерях врага
- Оккупанты потеряли на территории Белгородской и Курской областей России, начиная с 12 марта 2024 года, 613 военнослужащих – погибшими, 829 – ранеными, 27 – пленных. Кроме того, российские добровольцы уничтожили десятки единиц техники врага.
- Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты стали значительно осторожнее в Черном море. Так, оккупанты используют способы запуска ракет с надводных ракетоносителей, выходя в открытое море.
- 17 марта украинские военные рассказали, что разбили 2 штурмовые группы россиян на Авдеевском направлении. Как это выглядело – смотрите на видео по ссылке.