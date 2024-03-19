Почти 900 оккупантов, 10 танков, 30 артсистем, 35 ​​бронемашин: большие потери врага на 19 марта

19 марта 2024, 07:46
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Источник:

Генштаб ВСУ

Кремль не оставляет попыток захватить Украину и оккупанты до сих пор пытаются наступать. Однако наши военные сдерживают нашествие врага.

Российские захватчики ежедневно теряют личный состав и технику. Только за последние сутки россияне потеряли на фронте 840 единиц личного состава, однако потери могут быть больше, ведь посчитать их точное количество во время боев трудно.

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Потери врага на войне в Украине

  • личного состава – ориентировочно 432 390 (+840);
  • танков – 6819 (+10);
  • боевых бронированных машин – 13 049 (+35);
  • артиллерийских систем – 10 698 (+30);
  • РСЗВ – 1017 (+0);
  • средства ПВО – 721 (+1);
  • самолетов – 347 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10);
  • крылатые ракеты – 1922 (+0);
  • корабли /катера – 26 (+0);
  • подводные лодки – (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14191 (+50);
  • специальная техника – 1735 (+4).


Потери врага 19 марта 2024 года

Последние новости о потерях врага

  • Оккупанты потеряли на территории Белгородской и Курской областей России, начиная с 12 марта 2024 года, 613 военнослужащих – погибшими, 829 – ранеными, 27 – пленных. Кроме того, российские добровольцы уничтожили десятки единиц техники врага.
  • Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты стали значительно осторожнее в Черном море. Так, оккупанты используют способы запуска ракет с надводных ракетоносителей, выходя в открытое море.
  • 17 марта украинские военные рассказали, что разбили 2 штурмовые группы россиян на Авдеевском направлении. Как это выглядело – смотрите на видео по ссылке.
Автор: Діана Квасневська