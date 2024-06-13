"Астрономические" потери России во время наступления на Харьковщине: в НАТО удивили числом
Источник:"Европейская правда"
Чуть больше месяца назад россияне начали наступление в Харьковской области. Враг терял "астрономическое" количество военных ежесуточно.
Об этом во время общения с журналистами рассказал чиновник НАТО на условиях анонимности. В то же время он отметил, что России не удалось достичь поставленных целей – наступление остановилось.
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Потери россиян
Чиновник НАТО заявил о высоком уровне потерь российских войск во время наступления в Харьковской области.
Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой,
– указал он.
В то же время чиновник НАТО уточнил, что речь идет именно о погибших военных. В то же время он отметил, что Россия так и не смогла создать буферную зону, о которой рассказывал Владимир Путин. Фронт в этом регионе стабилизировался, а подконтрольные России территории являются фрагментированными.
"Таким образом, в конечном итоге, победы России на этом направлении будут ограниченными", – добавил он.
Наступление россиян в Харьковской области
- Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что разрешения западных партнеров на удары ВСУ по территории России имели влияние на ситуацию в Харьковской области. Как только Украина получила "зеленый свет" наступление россиян замедлилось. Остин не думает, что украинцы в ближайшее время увидят новое наступление россиян на этом участке.
- Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал, что ВСУ в последние дни проводили ударно-штурмовые действия, вернули часть украинской территории и закрепились. Враг, свою очередь, проводит перегруппировку, чтобы удержать оккупированные земли.
- Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Россия полностью провалила свое наступление. По его словам, это повлияло "на дальнейшие планы и действия" россиян не только на Харьковском направлении, но и в целом на "ход российско-украинской войны и отражения российской агрессии".