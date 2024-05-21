В Генштабе озвучили потери россиян на Харьковском направлении
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные рассказывали, что оккупанты активизировались в Харьковской области. Потери врага только в личном составе на Харьковщине 21 мая уже почти достигают сотни.
В Генштабе ВСУ рассказали, что враги продолжают активные действия на большинстве направлений. В частности, россияне пытаются прорвать оборону украинских войск.
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Какие потери врага 21 мая
Украинские военнослужащие сообщили, что в течение 21 мая произошло 86 боевых столкновений.
Больше всего – в полосах обороны наших подразделений на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор действиям противника,
– заявили бойцы.
По их данным, только в Харьковской области с начала суток произошло 12 боевых столкновений. В частности, там:
- продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы,
- авиация российских захватчиков сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три – на Белый Колодец;
- ситуацию контролируют украинские подразделения, бойцы ВСУ наносят врагу огневое поражение.
Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град",
– объяснили военные.
Где россияне пытались продвинуться
В Генштабе ВСУ рассказали, что:
- на Купянском направлении – враги 9 раз атаковали оборонительные рубежи ВСУ, продолжаются боевые столкновения в районах Синьковки и Ивановки;
- на Северском направлении – боевые действия в районе Белогоровки;
- на Краматорском направлении – было 10 боевых столкновений, и ВСУ продолжают отражать вражеский штурм в районе Клещеевки. Российские захватчики не имели успехов;
- на Покровском направлении – идут бои на направлениях Калинового, Новоалександровки, Сокола, Уманского, Прогресса. Россияне 33 раза пытались улучшить тактическое положение, однако украинские военные жестко отвечают российским оккупантам.
В настоящее время противник потерял здесь в целом 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Куб" и многоцелевой транспортер-тягач (МТ-ЛБ), поврежден 1 танк и 1 тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян,
– объяснили наши военные.
По их данным, россияне совершили шестую в течение 21 мая тщетную попытку продвинуться в направлении села Старомайорское, которую ВСУ отбили на Времовском направлении.
Кроме того, на Приднепровском направлении враги нанесли авиаудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив на каждый по три управляемые авиационные бомбы (КАБы).
Всего в течение 21 мая авиация Воздушных сил, армейская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили в целом:
- 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов,
- 2 радиолокационные станции,
- 1 артиллерийскую систему россиян.
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Потери врага за минувшие сутки
Только за прошедшие сутки, 20 мая, российские оккупанты потеряли 1 380 солдат. С 24 февраля 2022 года – 495 070 оккупантов. Потери врага в технике также впечатляют:
- танков – 7 605 (+15);
- боевых бронированных машин – 14 699 (+34);
- артиллерийских систем – 12 779 (+42);
- РСЗВ – 1 077 (+1);
- средств ПВО – 811 (+4);
- самолетов – 354 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10 290 (+54);
- крылатых ракет – 2 207 (+2);
- кораблей/катеров – 27 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 17 383 (+72);
- специальной техники – 2 085 (+6).