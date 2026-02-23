Силы обороны вколотили по ракетному подразделению и складам оккупантов: что известно о последствиях атаки
- Украинские военные нанесли удары по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях, включая район сосредоточения ракетного дивизиона и склады боеприпасов.
- Поражены объекты в Крыму, Донецкой, и Николаевской областях, в частности склад материально-технических средств и пункт управления беспилотниками.
Украинские военные нанесли серии ударов по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях. Подтверждено поражение района сосредоточения ракетного подразделения, а также складов и пунктов управления врага.
Силы обороны продолжают уничтожать военную инфраструктуру оккупантов, усложняя их способность вести наступательные действия. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Что известно о новых потерях россиян?
Силы обороны 23 февраля ударили по району сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота России, которая была расположена в Крыму. Бригада имеет на вооружении береговой ракетный комплекс "Бастион". Зафиксировано поражение целей, данные о потерях уточняются.
Также в районе населенного пункта Нижняя Крынка на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад боеприпасов российских войск из состава группировки "Юг".
Кроме того, в районе Большой Новоселки уничтожен или поврежден склад материально-технических средств оккупантов. Отдельно сообщается о поражении пункта управления беспилотными летательными аппаратами десантно-штурмового полка врага в районе населенного пункта Покровка на временно оккупированной территории Николаевской области.
Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Чего еще не досчитаются россияне?
По состоянию на 23 февраля 2026 года Россия потеряла около 1 260 500 военных, 11 696 танков и 24 082 боевых бронированных машин. Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет целью уничтожать не менее 50 тысяч российских солдат в месяц.
На днях, украинские подразделения уничтожили два зенитные ракетные комплексы "Тор" стоимостью более 50 миллионов долларов вблизи населенных пунктов Кисличе и Тополиное в Донецкой области. Украинские военные также поразили нефтебазу во временно оккупированном Луганске, которую российские оккупанты использовали для обеспечения своих подразделений топливом.
Также ВСУ уничтожили многоцелевой вертолет Ми-8 и ударный Ка-52 на аэродроме "Пугачевка" в Орловской области России. Атака была осуществлена с помощью ударных беспилотников, а вертолеты принадлежали 319-му отдельному вертолетному полку и 16-й бригаде армейской авиации вооруженных сил России.