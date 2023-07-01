Минус 2 роты, 4 склада и 14 единиц техники: на Таврическом направлении враг понес бешеные потери

Украинские воины продолжают наносить врагу колоссальные потери и уничтожать захватчиков. Только на таврическом направлении личного состава врага уменьшилось на 2 роты.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Бригадный генерал подчеркнул, что наши воины продолжают продвижение и выполняют огневые задачи.

Обратите внимание В рамках контрнаступления: как ВСУ смогли втрое улучшить эффективность контрбатарейной борьбы

Какие потери понес враг за сутки

Александр Тарнавский сообщил, что в течение суток наши подразделения ракетных и артиллерийских войск выполнили 1201 огневую задачу. В результате только убитыми враг потерял по меньшей мере 2 роты.

Однако это далеко не все приятные новости из Таврического направления. ВСУ успешно утилизировали 14 единиц вражеской техники. Речь идет о:

бронетранспортере;

РСЗО "Град";

противотанковой пушке МТ-12 "Рапира";

3 БПЛА "Zala";

3-х пушках 2А36 "Гиацинт-Б";

2-х самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион";

гаубице 2А65 "Мста-Б";

автомобильной технике.

Кроме того, наши защитники уничтожили 4 склада вражеских боеприпасов.

Как ВСУ уничтожают вражескую технику: смотрите видео

Статистика вражеских потерь от Генштаба

Каждый день наши воины уничтожают захватчика и вражескую технику. По состоянию на 1 июля вражеская армия уменьшилась на:

около 228 870 захватчиков;

4042 танка;

7868 боевые бронированные машины;

4 162 артиллерийские системы;

632 реактивные системы залпового огня;

389 средств ПВО;

315 самолетов;

308 вертолетов;

3545 беспилотников оперативно-тактического уровня;

1 261 крылатую ракету;

18 кораблей и катеров;

6794 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

580 единиц специальной техники.

Важно! Чтобы в утренней статистике Генштаба ВСУ было больше цифр, нужно поддерживать наших воинов. Сейчас Благотворительный Фонд 24 проводит сбор на авто для эвакуации раненых 3-й роты 122-го батальона 81-й бригады ДШВ. Цель – 180 000 гривен. Вы можете присоединиться к сбору на: