Попросил его добить, – старший лейтенант НГУ шокировал отношением россиян к своим бойцам

Российская армия продвигается на фронте в значительной степени из-за равнодушия к потерям в живой силе. Часто штурм для россиянина – это билет в один конец, и не всегда из-за ответа украинских военных.

Оккупационная армия не заботится о том, чтобы забирать раненых с поля боя и иногда ситуация доходит до абсурда. Об одном из таких случаев 24 Каналу рассказал начальник секции оперативного планирования штаба 4 батальона "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

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Как россияне относятся к своим собратьям

Российская армия теряет на поле боя немалое количество техники и еще большее количество личного состава. Потери противника большие, потому что на них просто не обращают внимания. В пехотный штурм, например, отправляют группу людей: дошли – хорошо, не дошли – плохо. И плохо скорее для тех людей, которые так и не смогли выполнить задание и вернуться.

Об эвакуации "трехсотых" вообще не говорится, они даже не рассматривают такого варианта. Был случай, что не дойдя до нашего фронта метров 500, один вражеский военный был сильно ранен. Под кустом он "прожил" 3 дня, пока не вылез оттуда и не попросил его "добить",

– рассказал Богдан Патьо.

Россияне не делали ничего для того, чтобы спасти или хотя бы помочь своему собрату. Такой случай – один из многих, что еще раз свидетельствует о том, как в армии врага не ценят личный состав.

Стоит также заметить, что таким образом россияне проводят разведку боем, пытаясь определить огневые позиции Вооруженных Сил Украины. В случае успеха оккупанты наносят удары и по живой силе, и по технике украинской армии. По словам старшего лейтенанта НГУ, такие действия могут свидетельствовать о подготовке к масштабному штурму.

Актуальные потери врага

По состоянию на 10 июня 2025 года потери россиян в живой силе доходят почти до миллиона. С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 998 080 своих бойцов, из которых 960 ликвидировали за сутки 9 июня.

Также поражают и потери оккупантов в технике. Говорится об уничтожении: