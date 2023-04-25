Еще почти 700 оккупантов не вернутся домой: потери врага по состоянию на 25 апреля

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 187 770 российских оккупантов. Таким образом, наши защитники продолжают мощно давать отпор захватчикам.

Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 690 вражеских бойцов. Однако потери могут быть не точными, поскольку бои еще продолжаются.

К теме 12 артиллерийских систем, 8 танков и 660 оккупантов: потери врага по состоянию на 24 апреля

Потери России в войне против Украины

Украинские защитники уже уничтожили:

танков – 3688 (+5);

боевых бронированных машин – 7151 (+12);

артиллерийских систем – 2863 (+14);

РСЗО – 539;

средства ПВО – 291 (+2);

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24);

крылатые ракеты – 911;

корабли и катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5784 (+31);

специальная техника – 345 (+6).

Добавим, что только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла:

9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов,

а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, наши защитники сбили 10 вражеских БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Для оказания медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области. В частности, в городе Хрустальный, оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы.