Рекордный сентябрь: о чем свидетельствуют достижения ВСУ в прошлом месяце

В сентябре россияне применили против Украины наибольшее количество "Шахедов" за все время – 521 дрон выпустили по территории нашей страны. Но есть и другие, очень приятные для нас рекорды.

ВСУ не перестают удивлять невероятными результатами на поле боя. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", проанализировав достижения наших воинов.

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Рекордный сентябрь

За сентябрь 2023 года Вооруженные Силы Украины уничтожили наибольшее количество:

артиллерии российских захватчиков – 947 единиц превратилось в металлолом;

"Уничтожение артиллерии демонстрирует деградацию российской артиллерийской составляющей. Не в том смысле, что она заканчивается, наоборот – количественное преимущество у них будет еще год. Но качественной – уже нет", – заметил Александр Коваленко.

автотранспорта россиян – 874 единицы.

За сентябрь было уничтожено даже больше автотранспорта, чем в марте 2022 г., когда фактически все материально-техническое обеспечение осуществлялось логистическими колоннами.

"Это связано с тем, что на сегодня почти все дороги на линии боестолкновения есть либо под нашим огненным контролем, либо в зоне поражения. Это позволяет нам уничтожать почти всю их логистику, которая находится в передовой зоне", – подчеркнул Коваленко.

Кроме этого, россияне перешли от практики стационарных складов боеприпасами и складов с горюче-смазочными материалами к складам "на колесах". То есть колонны по 10-15 КамАЗов или Уралов, которые перевозят и доставляют боекомплекты, куда нужно. Их отслеживают и уничтожают.

Александр Коваленко о сентябрьских рекордах на фронте: смотрите видео

Иран мог увеличить поставки дронов в Россию

Есть и неприятная статистика за сентябрь – 521 дрон-камикадзе выпущен по территории Украины. Пока рано делать выводы по этому поводу, стоит наблюдать за ним, какая ситуация будет в следующем месяце.

Прошлый рекорд – более 400 дронов-камикадзе – был в мае. После этого в июне, июле и августе было значительно меньше атак. Вряд ли в России увеличилось производство дронов, потому что за первое полугодие 2023 года они провалили поставку 100 дронов собственного производства,

– отметил военный обозреватель.

Более вероятно мнение, что увеличились поставки из Ирана, который действительно имеет возможности наращивать производство. С середины 2022 года до середины 2023 года они увеличили производство с 50 до 200 дронов.

К тому же, в России могли накопить ресурсы, чтобы сентябрь сделать мощными на удары.

Актуальные потери россиян на фронте

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что из-за безумных потерь Россия опрокидывает меньше мобилизованных в Украине. Это и неудивительно, ведь с 24 февраля 2022 года по 3 октября 2023 года общие потери в оккупационной армии составляют 279 440 человек.

Не меньшие потери понесут россияне и в технике. По данным Генштаба, по состоянию на 3 октября ВСУ уничтожили: