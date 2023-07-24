Воюет прототип "Вагнера" на минималках: в ВСУ рассказали о безумных потерях россиян на Востоке

В последнее время потери российских войск на восточных направлениях значительно возросли. Собственно, они уже похожи на те, что были во время самых тяжелых боев за Бахмут.

Причиной тому становятся сами военные, которых отправляют в бой. Их эффективность значительно ниже чем даже у вагнеровцев. Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

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Потери россиян стремительно увеличиваются

На Востоке потери российских оккупантов приближаются к тем, которые были в пиковых боях за Бахмут с вагнеровцами. В частности, количество летальных потерь врага приближается до ста человек в сутки.

Они сосредотачивают усилия на Лимано-Купянском направлении. Враг также умножает свои потери, потому что атакует интенсивно, пытаясь достичь любых территориальных достижений. Но безрезультатно,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Кроме того, российская армия бросает в бои прототип ПВК "Вагнера" на минималках – роты "Шторм Z". Их быстро набрали из заключенных. Собственно, "Шторм Z" и называют штрафными воинскими частями. Так что ожидать от них эффективности, обученности и мотивированности не стоит.

Таким образом, потери оккупантов существенно увеличились. За сутки 23 июля на этом направлении 108 оккупантов уничтожены, 185 – ранены.

Сергей Череватый рассказал о потерях россиян на Востоке: смотреть видео

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