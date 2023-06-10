Не сравнить: россияне космическими темпами теряют технику с экипажами

С начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась на сотни тысяч оккупантов. Значительно уменьшилось и количество вооружения. Более того, техника россиян обычно уничтожается вместе со всем экипажем.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, это значительно усложняет процесс обучения новых военных, которые могут управлять техникой. Ее у россиян, к сожалению, еще достаточно.

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Колоссальные цифры

На портале "Орикс" публикуют уничтоженную технику в войне России против Украины, только о которой есть фото- или видео-подтверждение. Так, по их данным, россияне потеряли более 10,5 тысячи единиц бронированной и другой техники за весь период полномасштабного вторжения.

На том же портале потери ВСУ меньше чуть более чем в три раза.

Россияне теряют астрономическое количество техники быстрыми темпами. Да, этой техники у них много. Но техника теряется преимущественно с экипажами и расчетами,

– отметил Павел Нарожный.

Для российских оккупантов это большая проблема. Ведь для того, чтобы большое количество техники работало – в нее нужно кого посадить. Очевидно, что обычного человека с улицы не посадят за управление условным танком. Для этого военного нужно соответственно подготовить.

Но этот процесс существенно усложняется из-за гибели экипажей.

"Скажем так, тренд в нашу сторону. Он гораздо лучше для нас, чем для врага", – подытожил военный эксперт.

Павел Нарожный о безумных потерях россиян: смотреть видео

Актуальные потери врага: данные из Генштаба

Очевидно, что прежде всего следует доверять информации из Генерального штаба ВСУ. Хотя и цифры, которые подают в сводках потерь, могут быть существенно больше. Достоверно их невозможно высчитать, ведь боевые действия продолжаются.

По состоянию на 10 мая российская армия уменьшилась уже на 214 660 солдат. По плану следует и "демилитаризация" России. Да, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили: