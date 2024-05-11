Более 1300 оккупантов и сотни единиц техники: огромные потери врага на 11 мая

Россия продолжает воевать в Украине и пытается наступать на Харьковском направлении. Наши военные ежедневно уничтожают личный состав и технику врага.

Только за последние сутки ВСУ уничтожили на фронте 1320 единиц личного состава. Однако потери врагов могут быть больше, ведь посчитать их из-за интенсивных боев трудно.

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Какие потери врага на войне в Украине

личного состава – ориентировочно 481 030 (+1320) человек;

танков – 7 449 (+15);

боевых бронированных машин – 14 353 (+40);

артиллерийских систем – 12 442 (+55);

РСЗВ – 1064 (+2);

средства ПВО – 796 (+1);

самолетов – 349 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9868 (+42);

крылатые ракеты – 2193 (+1);

корабли, катера – 26 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 16755 (+64);

специальная техника – 2040 (+9).



Потери врага по состоянию на 11 мая 2024 года