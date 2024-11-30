Новый "зритель" на концерте Кобзона: ВСУ ликвидировали российского полковника Лебедева

Украинские защитники продолжают успешно "отминусовывать" захватчиков. Часто среди них попадаются и высокопоставленные россияне.

На данный момент количество убитых и раненых на войне в Украине оккупантов перевалило за 740 тысяч. Стало известно, что билет на концерт Кобзона приобрел очередной российский полковник, передает 24 Канал.

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Минус вражеский офицер

Пропагандисты в трауре. Российские паблики сообщают о том, что в Донецкой области погиб заместитель комбрига 9-й ОМБр 51-й армии вооруженных сил России полковник Александр Лебедев.

Отмечается, что офицера ликвидировали 26 ноября.

Известие о гибели Лебедева / Скриншот

В свое время оккупант преподавал "огневую подготовку" в Ростовском филиале Всероссийского государственного университета юстиции. Там тоже плачут по полковнику.

Студенты вспоминают "теплые" моменты с ликвидированным полковником / Скриншот

Напомним, что ранее Егор Капинский, известный как администратор Z-канала "Архангел спецназа", погиб в стрелковом бою на Донецком направлении.

К слову, СМИ установили имена 80 тысяч погибших российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину.