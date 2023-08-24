Еще 340 пакетов с мусором и 93 единицы техники: потери врага на 24 августа
24 августа 2023, 07:48Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Полномасштабная война в Украине длится уже 18 месяцев. За это время Силы обороны ликвидировали более 259 тысяч российских захватчиков.
Только за минувшие сутки потери врага пополнили еще 340 оккупантов. Вместе с ними – 75 единиц российской техники и вооружения, пишет 24 Канал.
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Потери России в войне против Украины
- Личного состава – около 259 160 (+340) человек,
- танков – 4375 (+2),
- боевых бронированных машин – 8511 (+23),
- артиллерийских систем – 5333 (+15),
- РСЗО – 723 (+1),
- средств ПВО – 494 (+3),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4344 (+20),
- крылатых ракет – 1406 (+0),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7773 (+28),
- специальной техники – 801 (+1).
В пока что оккупированном Крыму уничтожили С-400
- Накануне украинские защитники уничтожили вражеский ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму.
- Так, взрыв в селе Оленевка на мысе Тарханкут произошел около 10:00 23 августа. Уже известно, что полностью уничтожена установка, установленные на ней ракеты и личный состав.
- В ГУР отметили, что, учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в Крыму.