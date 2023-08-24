Так, лише за минулу добу втрати ворога поповнили ще 340 окупантів. Разом з ними – 75 одиниць російської техніки та озброєння, пише 24 Канал.

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Втрати Росії у війні проти України

Особового складу – близько 259 160 (+340) осіб,

танків – 4375 (+2),

бойових броньованих машин – 8511 (+23),

артилерійських систем – 5333 (+15),

РСЗВ – 723 (+1),

засобів ППО – 494 (+3),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20),

крилатих ракет – 1406 (+0),

кораблів і катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28),

спеціальної техніки – 801 (+1).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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