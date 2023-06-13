Юбилейный вертолет и более 400 оккупантов: безумные потери врага по состоянию на 13 июня

13 июня 2023, 07:53
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить мощные потери так называемой "второй армии мира". Только за минувшие сутки россияне потеряли 470 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года погибли 216 650 российских захватчиков. Однако потери врага могут быть больше, поскольку из-за интенсивности боев сложно вести точную статистику.

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Следует обратить внимание, что украинские военные уничтожили юбилейный 300 вертолет оккупантов. Накануне наши воины обезвредили Ка-52, который известен как "Аллигатор".

Потери врага в технике

  • танков – 3935 (+4),
  • боевых бронированных машин – 7642 (+6),
  • артиллерийских систем – 3766 (+20),
  • РСЗО – 601 (+0),
  • средств ПВО – 363 (+1),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 300 (+1),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),
  • крылатых ракет – 1183 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6473 (+2),
  • специальной техники – 511 (+1).


Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

 

Один солдат на 48 сантиметров: что известно о потерях России в Бахмуте

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  • По оценкам Украины и партнеров, украинские военные обезвредили в боях за Бахмут от 60 до 100 тысяч российских оккупантов.
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Автор: Софія Ковнір