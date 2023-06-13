Юбилейный вертолет и более 400 оккупантов: безумные потери врага по состоянию на 13 июня

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить мощные потери так называемой "второй армии мира". Только за минувшие сутки россияне потеряли 470 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года погибли 216 650 российских захватчиков. Однако потери врага могут быть больше, поскольку из-за интенсивности боев сложно вести точную статистику.

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Следует обратить внимание, что украинские военные уничтожили юбилейный 300 вертолет оккупантов. Накануне наши воины обезвредили Ка-52, который известен как "Аллигатор".

Потери врага в технике

танков – 3935 (+4),

боевых бронированных машин – 7642 (+6),

артиллерийских систем – 3766 (+20),

РСЗО – 601 (+0),

средств ПВО – 363 (+1),

самолетов – 314 (+0),

вертолетов – 300 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),

крылатых ракет – 1183 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6473 (+2),

специальной техники – 511 (+1).



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

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