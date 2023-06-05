ВСУ "минуснули" еще более 400 оккупантов: огромные потери врага на 5 июня
5 июня 2023, 08:12Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины наносят мощные потери российским захватчикам. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 410 террористов.
С 24 февраля 2022 года на тот свет наши защитники отправили 210 350 бойцов так называемой "второй армии мира". Кстати, реальные цифры могут быть больше, поскольку точно подсчитать ликвидированных оккупантов крайне сложно.
Важно Неумеренное число: в ВСУ назвали потери России убитыми во время жестоких боев за Бахмут
Потери россиян в технике
- танков – 3 848 (+11),
- боевых бронированных машин – 7 523 (+11),
- артиллерийских систем – 3 567 (+12),
- РСЗО – 584 (+1),
- средств ПВО – 349 (+5),
- самолетов – 313 (+0),
- вертолетов – 298 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3189 (+14),
- крылатых ракет – 1 136 (+4),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 312 (+7),
- специальной техники – 484 (+5).
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят мощные удары по армии России
- За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.
- Алексей Неижпапа рассказал, что военные уничтожили 18 судов оккупантов. Также он сообщил, что Украина в скором времени начнет формировать корпус морской пехоты.
- В течение 3 июня российские оккупанты 19 раз атаковали позиции украинских военных. Они использовали и танки, и РСЗО, и ствольную артиллерию. Однако подразделения Сил обороны отразили все атаки. Также россияне понесли значительные потери. Так удалось уничтожить и ранить 130 оккупантов.
- Недавно украинские силы противовоздушной обороны были сбиты российским истребителем Су-35 над Черным морем. Предварительно, он хотел пустить ракеты по южным областям Украины, в частности по Херсону.
- Кроме этого, спикер Воздушных сил ВСУ подтвердил, что ранее враг потерял 2 самолета и 3 вертолета. Есть разные варианты их ликвидации: от работы российских партизан до работы истребителей, украинской или российской ПВО, ПЗРК и так далее.