ВСУ "минуснули" еще более 400 оккупантов: огромные потери врага на 5 июня

Вооруженные Силы Украины наносят мощные потери российским захватчикам. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 410 террористов.

С 24 февраля 2022 года на тот свет наши защитники отправили 210 350 бойцов так называемой "второй армии мира". Кстати, реальные цифры могут быть больше, поскольку точно подсчитать ликвидированных оккупантов крайне сложно.

Важно Неумеренное число: в ВСУ назвали потери России убитыми во время жестоких боев за Бахмут

Потери россиян в технике

танков – 3 848 (+11),

боевых бронированных машин – 7 523 (+11),

артиллерийских систем – 3 567 (+12),

РСЗО – 584 (+1),

средств ПВО – 349 (+5),

самолетов – 313 (+0),

вертолетов – 298 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3189 (+14),

крылатых ракет – 1 136 (+4),

кораблей и катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6 312 (+7),

специальной техники – 484 (+5).



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

ВСУ наносят мощные удары по армии России