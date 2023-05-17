Рота оккупантов и 20 единиц техники: ВСУ нанесли мощные потери России на Таврическом направлении

Российские захватчики продолжают наступать на Таврическом направлении. В общем основные усилия оккупанты сосредоточили на Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время российские террористы несут бешеные потери на Таврическом направлении. Таким образом, Вооруженные Силы Украины дают отпор захватчикам.

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ВСУ уничтожили почти роту оккупантов и 20 единиц техники

Украинские защитники на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1 004 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

Потери врага на Таврическом направлении составляют почти роту. Также уничтожены и повреждены 21 единиц вражеской техники.

Актуальные потери россиян на фронте

На сегодняшний день остается высокой угроза применения врагом ракетного вооружения и дронов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

По состоянию на 17 мая после начала полномасштабного вторжения Россия осталась без 200 590 своих солдат. А за минувшие сутки наши защитники отправили на тот свет 610 бойцов вражеской армии. Потери в технике: