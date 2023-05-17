Рота оккупантов и 20 единиц техники: ВСУ нанесли мощные потери России на Таврическом направлении
Российские захватчики продолжают наступать на Таврическом направлении. В общем основные усилия оккупанты сосредоточили на Авдеевском и Марьинском направлениях.
В то же время российские террористы несут бешеные потери на Таврическом направлении. Таким образом, Вооруженные Силы Украины дают отпор захватчикам.
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ВСУ уничтожили почти роту оккупантов и 20 единиц техники
Украинские защитники на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1 004 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.
Потери врага на Таврическом направлении составляют почти роту. Также уничтожены и повреждены 21 единиц вражеской техники.Важно! На сегодняшний день остается высокой угроза применения врагом ракетного вооружения и дронов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.
Актуальные потери россиян на фронте
По состоянию на 17 мая после начала полномасштабного вторжения Россия осталась без 200 590 своих солдат. А за минувшие сутки наши защитники отправили на тот свет 610 бойцов вражеской армии. Потери в технике:
- танков – 3 771;
- боевых бронированных машин – 7365;
- артиллерийских систем – 3 166;
- РСЗО – 562;
- средства ПВО – 318;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2748;
- крылатые ракеты – 982;
- корабли /катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6067;
- специальная техника – 417.