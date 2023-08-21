10 танков, 19 артсистем и почти 500 оккупантов: потери врага на 21 августа

Российское войско продолжает нести колоссальные потери на войне против Украины. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 460 окупантов из так называемой "второй армии мира".

Заметим, что общая статистика потерь поражает не меньше. С 24 февраля 2022 года украинские защитники и защитницы отправили в ад 257 930 российских захватчиков. Реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Следует понимать, что враг теряет не только живую силу, но и технику. За более чем год полномасштабного вторжения в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. Кроме того, уничтожили несколько сотен самолетов и вертолетов. Украшением статистики стал крейсер "Москва", который дальше лежит на дне Черного моря.

танков – 4 358 единиц,

боевых бронированных машин – 8 449 единиц,

артиллерийских систем – 5 264 единицы,

РСЗО – 719 единиц,

средств ПВО – 489 единиц,

самолетов – 315 единиц,

вертолетов – 316 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 309 единиц,

крылатые ракеты – 1 406 единиц,

кораблей и катеров – 18 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 692 единиц,

специальной техники – 794 единиц.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 21 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, что в утренней сводке Генштаба ВСУ от 21 августа также сообщили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов. Они были по районам скопления живой силы врага.

Также свою работу результативно проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили один пункт управления, а также три артиллерийских средства на огневых позициях оккупантов.