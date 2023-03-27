Соответствующие кадры уже обнародовали в сети, информирует 24 Канал. Таким образом оккупанты в очередной раз понесли огромные потери на фронте.

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Украинские воины уничтожили РЭБ "Борисоглебск-2"

Так, Силы Специальных Операций ликвидировали вражескую командно-штабную машину РЭБ "Борисоглебск-2". По словам украинских защитников, они охотились за ней месяц, однако цель того стоит.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как техника захватчиков превратилась в металлолом.



Украинские воины ликвидировали РЭБ "Борисоглебск-2" / фото с телеграм-канала "Буревій"



Удар по РЭБ "Борисоглебск-2" / фото с телеграм-канала "Буревій"



Как выглядит РЭБ "Борисоглебск-2" / фото с телеграм-канала "Буревій"

РЭБ "Борисоглебск-2" – российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления. Предназначен для подавления спутниковых систем и радионавигационных систем.

Актуальные потери врага

В общем с начала полномасштабного вторжения российская армия в Украине потеряла уже 171 160 своих воинов. Потери в технике: