Соответствующие кадры уже обнародовали в сети, информирует 24 Канал. Таким образом оккупанты в очередной раз понесли огромные потери на фронте.

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Украинские воины уничтожили РЭБ "Борисоглебск-2"

Так, Силы Специальных Операций ликвидировали вражескую командно-штабную машину РЭБ "Борисоглебск-2". По словам украинских защитников, они охотились за ней месяц, однако цель того стоит.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как техника захватчиков превратилась в металлолом.


Украинские воины ликвидировали РЭБ "Борисоглебск-2" / фото с телеграм-канала "Буревій"


Удар по РЭБ "Борисоглебск-2" / фото с телеграм-канала "Буревій"


Как выглядит РЭБ "Борисоглебск-2" / фото с телеграм-канала "Буревій"

РЭБ "Борисоглебск-2" – российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления. Предназначен для подавления спутниковых систем и радионавигационных систем.

Актуальные потери врага

В общем с начала полномасштабного вторжения российская армия в Украине потеряла уже 171 160 своих воинов. Потери в технике:

  • Танков – 3595;
  • боевых бронированных машин – 6 953;
  • артиллерийских систем – 2 638;
  • РСЗО – 523;
  • средств ПВО – 277;
  • самолетов – 305;
  • вертолетов – 291;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2216;
  • крылатых ракет – 911;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5493;
  • специальной техники – 285.