Відповідні кадри вже оприлюднили в мережі, інформує 24 Канал. У такий спосіб окупанти вкотре зазнали шалених втрат на фронті.

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Українські воїни знищили РЕБ "Борисоглібськ-2"

Так, Сили Спеціальних Операцій ліквідували ворожу командно-штабну машину РЕБ "Борисоглібськ-2". За словами українських захисників, вони полювали на неї місяць, однак ціль того варта.

На опублікованих кадрах можна побачити, як техніка загарбників перетворилася на брухт.


Українські воїни ліквідували РЕБ "Борисоглібськ-2" / фото з телеграм-каналу "Буревій"


Удар по РЕБ "Борисоглібськ-2" / фото з телеграм-каналу "Буревій"


Як виглядає РЕБ "Борисоглібськ-2" / фото з телеграм-каналу "Буревій"

РЕБ "Борисоглібськ-2" – російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення. Призначений для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем.

Актуальні втрати ворога

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія в Україні втратила вже 171 160 своїх вояк. Втрати у техніці:

  • Танків – 3 595;
  • бойових броньованих машин – 6 953;
  • артилерійських систем – 2 638;
  • РСЗВ – 523;
  • засобів ППО – 277;
  • літаків – 305;
  • гелікоптерів – 291;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216;
  • крилатих ракет – 911;
  • кораблів/катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493;
  • спеціальної техніки – 285.