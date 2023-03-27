Відповідні кадри вже оприлюднили в мережі, інформує 24 Канал. У такий спосіб окупанти вкотре зазнали шалених втрат на фронті.
Цікаво На Півдні ЗСУ знищили ще один ворожий човен: його окупанти облаштували під ДРГ
Українські воїни знищили РЕБ "Борисоглібськ-2"
Так, Сили Спеціальних Операцій ліквідували ворожу командно-штабну машину РЕБ "Борисоглібськ-2". За словами українських захисників, вони полювали на неї місяць, однак ціль того варта.
На опублікованих кадрах можна побачити, як техніка загарбників перетворилася на брухт.
Українські воїни ліквідували РЕБ "Борисоглібськ-2" / фото з телеграм-каналу "Буревій"
Удар по РЕБ "Борисоглібськ-2" / фото з телеграм-каналу "Буревій"
Як виглядає РЕБ "Борисоглібськ-2" / фото з телеграм-каналу "Буревій"
Актуальні втрати ворога
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія в Україні втратила вже 171 160 своїх вояк. Втрати у техніці:
- Танків – 3 595;
- бойових броньованих машин – 6 953;
- артилерійських систем – 2 638;
- РСЗВ – 523;
- засобів ППО – 277;
- літаків – 305;
- гелікоптерів – 291;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216;
- крилатих ракет – 911;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493;
- спеціальної техніки – 285.