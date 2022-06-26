Потери россиян в небе – серьезные: Воздушные силы сбивают преимущественно новые вражеские самолеты
Россия имеет заметное преимущество в небе над Украиной, однако за время полномасштабного вторжения понесла ощутимые потери. Украинские силы сбивают новейшую технику, которая стоит на вооружении у России, и стоит миллионы долларов.
Россия теряет Су-30, Су-34 и Су-35
Об этом в эфире канала "Рада" рассказал спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 канал. Он заявил, что потери в небе ощутимы для российских войск.
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Юрий Игнат отметил, что при таких противных потерях должен отказаться от своих планов. По его словам, с тактической и стратегической точки зрения потери России серьезны.
Сообщается, что Украина уничтожает не старые российские самолеты, а новые. Спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил, что сбиваются самолеты Су-30, Су-34, Су-35 и другие.
Что касается вертолетов, то в войне с Украиной российская армия теряет многие Ка-52 и Ми-28.
Это новая техника, которую Россия теряет в войне. Она стоит миллионы,
– подчеркнул Игнат.
Как украинские воины уничтожают российскую авиацию
- Не так давно львовские десантники сбили российский вертолет Ка-52, стоимость которого составляет 16 миллионов долларов. Украинский воин приземлил вражеского "Аллигатора" из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" и посвятил уничтожение российского вертолета одномесячному ребенку.
- На границе Запорожской и Днепропетровской областей украинские защитники сбили российский вертолет Ми-35М. Вертолет был сбит благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger.
- Еще один вражеский вертолет налетался в Херсонской области, о чем информировали в оперативном командовании "Юг". В июне был уничтожен еще один российский "Аллигатор". Вертолет россиян уничтожили холоднояровцы на Изюмском направлении.
- Подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по авиации неприятеля в течение 4 июня. Нашим защитникам удалось сбить истребитель Су-34, вертолет Ка-52, беспилотники и крылатые ракеты.
- Также следует отметить, что часть российских самолетов даже не может долететь до Украины. В ночь на 24 июня стало известно, что в России разбился стратегический самолет Ил-76.
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