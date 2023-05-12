Устроили "небесную кару" оккупантам: спецназовцы СБУ показали "адскую" работу БпЛА

Украинские защитники неустанно уничтожают оккупантов. Спецназовцы СБУ показали, как организовали адскую "небесную кару" для российских захватчиков.

Украинские защитники героически уничтожают врага каждый день. В частности, только за минувшие сутки на одном из участков на Бахмутском направлении враг потерял штурмовую группу.

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"Небесную кару" оккупантам устроили спецназовцы СБУ по самым горячим направлениям. С помощью FPV-дронов украинские Силы обороны ликвидируют военную технику и живую силу противника.

В частности, на опубликованных кадрах защитники уничтожили:

бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем;

реактивную систему залпового огня "Град";

два "Камаза";

противотанковый ракетный комплекс;

живую силу врага.

Как украинские защитники уничтожали врага: смотрите видео

Актуальные потери российских захватчиков

Спецназовцы СБУ использовали FPV-дроны. Это маленькие легкие БПЛА, которые летают с высокой скоростью – до 150 километров в час, а также очень маневровые. FPV-дроны могут нести небольшой заряд – около 100 – 200 граммов взрывчатки. Такой дрон-камикадзе прилетает и взрывается вместе с несущим на себе боекомплектом.

По данным Генштаба, только за минувшие сутки россияне понесли бешеные потери как живой силы, так и техники. Всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали 197 670 оккупантов.

Последние данные статистики сейчас выглядят так: