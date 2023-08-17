Абсолютный украинский феномен: в Минобороны рассказали о безумных потерях россиян
В военной науке уничтоженным врагом считают и и тех военных, которых захватили в плен. Поэтому и раненые, и убитые, и пленные – это число лиц, которые вышли из боевого процесса врага. У россиян эти цифры зашкаливают.
Каждые сутки на Юге и Востоке у оккупантов сотни погибших и раненых бойцов. Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, добавив, что украинская сторона теряет гораздо меньше своих военных.
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Какие потери у врага и у ВСУ
За весь период наступательных действий на Востоке в Министерстве обороны фиксируют примерно такое соотношение: наших военных погибает примерно в 8 раз меньше, чем у врага на том направлении, где наступают. На Юге наших бойцов погибает в пять раз меньше.
Это абсолютный украинский феномен, который будут изучать в учебниках и военных учебных заведениях всего мира. Потому что мы фактически переворачиваем военную науку и показываем, что можно иначе,
– подчеркнула Анна Маляр.
В Минобороны подчеркнули, что критерий сохранения жизни наших военнослужащих лежит в основе планирования любых военных действий. Украинских военных, в отличие от российских, не бросают на "мясные штурмы".
В Украине, прежде всего, просчитывают возможные потери. Если операция требует высоких потерь, то от некоторых действий действительно отказываются.
Разговор с Анной Маляр: смотрите полное видео
Актуальные потери оккупантов
С начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась на 256 050 оккупантов. В частности, за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать 480 захватчиков.
Кроме того, безумные потери у оккупантов и в технике. С 24 февраля 2022 года и до 17 августа 2023 года россияне потеряли:
- танков – 4 329 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 8 398 (+18) единиц,
- артиллерийских систем – 5 169 (+17) единиц;
- РСЗО – 714 единиц;
- средства ПВО – 486 (+1) единиц;
- самолетов – 315 единиц;
- вертолетов – 314 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 272 (+24) единицы;
- крылатых ракет – 1 406 (+2) единицы;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 641 (+27) единица;
- специальной техники – 773 единицы.