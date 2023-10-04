Уничтожено еще более 400 оккупантов, десятки танков и БПЛА: потери врага на 4 октября

4 октября 2023, 08:04
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Украинские защитники мощно дают отпор российскому врагу и те несут колоссальные потери на фронте. Только за минувшие сутки было ликвидировано 450 захватчиков.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 279 890 солдат. Однако данные еще уточняются, поскольку продолжаются тяжелые бои.

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Актуальные потери России на фронте

  • танков – 4745 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 9026 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 6612 (+47) ед,
  • РСЗО – 802 (+1) ед,
  • средств ПВО – 540 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+41),
  • крылатых ракет – 1530 (+1),
  • кораблей и катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8962 (+30) ед,
  • специальной техники – 946 (+3).


Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают врага на фронте

  • В Генштабе сообщали, что по состоянию на 4 октября на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.
  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству противника.
  • Недавно ВСУ удалось с помощью дронов уничтожить бронегруппу россиян. Известно об уничтожении 6 танков и 3 БМП оккупантов, ликвидировано около 30 военных российской армии. В частности, известно об уничтожении танка T-80BV и боевой машины БПМ-1.
Автор: Софія Ропан