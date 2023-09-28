ВСУ "минуснули" более 300 оккупантов, танки и спецтехнику: потери врага на 28 сентября
28 сентября 2023, 07:58Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
По состоянию на 28 сентября Вооруженные Силы Украины уже уничтожили более 277 тысяч российских оккупантов. Только за минувшие сутки было ликвидировано 330 захватчиков.
Кроме того, ВСУ уничтожили много вражеской техники. Сейчас окончательные потери оккупантов уточняются, поскольку бои еще продолжаются.
Важно Россия осталась без ЗРК С-300 и 6 артсредств: ВСУ делают жару для врага на фронте
Актуальные потери врага на фронте
- личного состава – около 277320 (+330) человек,
- танков – 4679 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8962 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 6375(+38) ед,
- РСЗО – 793 (+1) ед,
- средств ПВО – 535 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9),
- крылатых ракет – 1529 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8815 (+23) ед,
- специальной техники – 929(+2).
Потери России на фронте / Генштаб ВСУ
ВСУ наносят огромные потери оккупантам
- 28 сентября в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Также подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийским средствам противника.
- 27 сентября стало известно, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. В свою очередь, подразделения ракетных войск нанесли поражение по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника.