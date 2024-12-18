Еще более 1500 оккупантов и 30 единиц техники: потери России на 18 декабря

Украинские защитники продолжают мужественно сдерживать российское наступление на Востоке. Силы обороны наносят противнику колоссальные потери. С начала вторжения страна-агрессор потеряла более 760 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Британская разведка подсчитала, что Россия потеряла что Россия потеряла более 3600 танков и почти 8000 единиц бронетехники с февраля 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Потери Кремля по состоянию на 18 декабря 2024 года

С 24 февраля 2022 года по 18 декабря 2024 года российская армия потеряла:

личного состава – около 766 690 (+1580) человек;

танков – 9571 (+4);

боевых бронированных машин – 19772 (+21);

артиллерийских систем – 21164 (+5);

РСЗО – 1256 (+0);

средства ПВО – 1025 (+0);

самолетов/aircraft – 369 (+0);

вертолетов – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20470 (+64);

крылатые ракеты – 2943 (+0);

корабли /катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерны – 31610 (+60);

специальная техника – 3652 (+2).

Потери России по состоянию на 18 декабря / Фото Генштаб