ВСУ уничтожили два вертолета и склад боеприпасов врага, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают ликвидировать технику и скопление врага на временно оккупированных территориях нашего государства. Так, нашим защитникам удалось уничтожить два вертолета российской армии.
Кроме того, наши защитники также ударили в склад с боеприпасами российских захватчиков. Это привело к безумным потерям в армии страны-агрессорки.
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ВСУ нанесли оккупантам потери в технике и оружии
В Генштабе рассказали, что украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в частности, они истощают врага вдоль всей линии фронта.
Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в отчете отмечено, что авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Продолжают наши военные и свое контрнаступление и освобождение украинской территории от врага. На Бахмутском и Мелитопольском направлении наши защитники выбивают врага с его позиций и закрепляются на достигнутых рубежах новой линии обороны, шаг за шагом освобождая временно оккупированную территорию.
Украинские военные ударили по аэродромам россиян
- В Страткоме ВСУ 17 октября рассказали, что украинским защитникам удалось ударить по аэродромам на временно оккупированной территории нашего государства. Речь идет об аэропортах возле Луганска и Бердянска.
- Там украинской армии удалось уничтожить два вертолета противника на посадочных площадках, что подтвердил Генштаб. Также было уничтожено и оборудование для российских воздушных судов.
- До этого о "хлопке" возле Бердянска подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что местные сообщали о "замечательных треках работы российского певео, детонации боеприпасов и прилетов".
- Очевидцы рассказывали, что детонация боеприпасов происходила около часа, там также начался пожар сразу после взрывов. На место прилета также выехали кареты скорой помощи и пожарные машины.