На Запорожье мощно уничтожили российский паспортный стол
Российские захватчики продолжают нести мощные потери на войне. Так, на днях на Запорожье наши защитники уничтожили вражеский паспортный стол.
Это произошло в городе Каменка-Днепровская, расположенном в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Уничтожен еще один паспортный стол оккупантов
По словам Федорова, на днях был уничтожен еще один вражеский орган, в котором оккупанты организовали нелегальную паспортизацию. А именно – в Каменко-Днепровске.
Там был уничтожен паспортный стол и там теперь тоже паспорта не выдаются,
– подчеркнул мэр.
Как происходит паспортизация на оккупированных территориях
Ранее журналистка 24 Канала в Херсоне Евгения Вирлыч рассказывала, что оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Из-за отказа – проводят рейды помещением.
Так, паспортизация возможна только по двум причинам:
- россияне под дулом автомата заставляют херсонцев брать российские паспорта,
- оккупанты завозят для получения паспортов специальных людей.