Це сталося у місті Кам'янка-Дніпровська, яке розташоване у Василівському районі Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Знищено ще один паспортний стіл окупантів
За словами Федорова, днями було знищено ще один ворожий орган, в якому окупанти організували нелегальну паспортизацію. А саме – у Кам'янко-Дніпровську.
Там було знищено паспортний стіл і там тепер також паспорти не видаються,
– наголосив мер.
Як відбувається паспортизація на окупованих територіях
Раніше журналістка 24 Каналу в Херсоні Євгенія Вірлич розповідала, що окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Через відмову – проводять рейди помешканням.
Так, паспортизація можлива лише з двох причин:
- росіяни під дулом автомата змушують херсонців брати російські паспорти,
- окупанти завозять для отримання паспортів спеціальних людей.