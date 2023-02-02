Занимают даже роддома: потери россиян возле Бахмута критические

Потери российской армии на Бахмутском направлении растут бешеными темпами. Только за последние сутки ВСУ вывели из боя около 300 оккупантов.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки Сергей Череватый во время онлайн-брифинга Military Media Center. По его словам, враг располагает своих раненых даже в родильных отделениях на оккупированных территориях.

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Потери оккупантов очень велики: на Бахмутском направлении только за эти сутки, по состоянию на 11:00 2 февраля, враг потерял 127 человек убитыми и 137 ранеными,

– рассказал Сергей Череватый.

Он также добавил, что схожая ситуация на Луганском направлении.

"Количество раненых постоянно увеличивается, уже не хватает ни больниц, ни врачей, чтобы оказать им помощь", – добавил спикер.

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По словам Череватого, оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и даже родильных учреждений на временно захваченных территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

С тактической медициной у врагов большие проблемы,

– подчеркнул полковник Сергей Череватый.

Актуально о ситуации возле Бахмута

Ранее Сергей Череватый сообщал, что оккупантам не удалось перекрыть трассу на Бахмут. У ВСУ все еще есть возможность поставлять туда необходимое вооружение и продукты питания для военных.

Предварительно журналист "Донбасс. Реалии" Александр Демченко сообщил, что на выезд из Бахмута осталось еще две трассы. Одна из них ведет в Северск, а вторая – в Часов Яр и Константиновку.

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