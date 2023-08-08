Пытаются компенсировать, – Череватый сказал, как россияне заменяют то, что подбили ВСУ
Российские оккупанты стремительно теряют не только личный состав, но и технику. Чтобы компенсировать уничтоженное, враг применяет устаревшие модели.
Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый рассказал 24 Каналу, что защитники немедленно реагируют на все попытки россиян поправить свою ситуацию с вооружением.
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"Враг пытается компенсировать [потери в технике]. Они начали более мощно использовать дроны-камикадзе, в общем беспилотную авиацию, радиоэлектронную борьбу. Поэтому мы стараемся немедленно на это отвечать", – отметил Череватый.
Враг пытается заменить утраченную технику: смотрите видео
Россияне используют списанную технику
Если в начале полномасштабной войны было много БМП-3 – новейшей боевой машины пехоты оккупантов, то теперь большей частью БМП-2 или даже БМП-1, которую они сняли с вооружения.
Похожая ситуация с бронетранспортерами. До великой войны россияне кичились своим новейшим БТР-82, где вместо пулемета уже установлена автоматическая пушка по примеру БМП. Однако теперь на поле боя более старые модели – БТР-80 и даже БТР-70.
Все меньше встречаются новые модели танков Т-90 и Т-80. Теперь ВСУ часто видят базовый танк Т-72 ранних модификаций.
Россияне теряют технику: последние новости
- За сутки 7 августа ВСУ ликвидировали 10 вражеских танков, 8 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 4 беспилотника, а также автомобильную и специальную технику.
- Кроме того, в районе Работиного российские военные потеряли очередной драгоценный вертолет Ка-52. Его сбили украинские защитники из 47 бригады с помощью ПЗРК.
- Российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил серьезные повреждения в результате атаки, мог перевозить вражескую технику в оккупированный Крым. Но уже не сможет.