Уничтожено 40 пехотинцев: ВСУ разбили вражеские колонны на Донетчине – видео

Враг продолжает давить на украинские позиции в Донецкой области. Противник не оставляет попытки атаковать и выйти к населенному пункту Багатырь. Наши воины сдерживают оккупантов, нанося ему большие потери.

Так, утром 26 апреля украинские военные разгромили россиян на Новопавловском направлении, передает 24 Канал.

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Успешная операция по уничтожению врага

Разведчики из тактической группы "Угледар" вовремя обнаружили две мото- и автомобильные колонны, которые с 4 часов утра пытались атаковать наших защитников.

Тогда командиром тактической группы и командирами бригад было организовано совместное выполнение задач по огневому поражению противника.

Благодаря профессиональной и слаженной работе воинов было уничтожено 15 мотоциклов, 9 автомобилей, а также уничтожено 40 вражеских пехотинцев.

Как были поражены российские колонны в Донецкой области: смотрите видео

К слову, защитники умело ликвидируют оккупантов не только на фронте, но и во вражеском тылу. Так, в Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора Евгения Ритикова, ответственного за модернизацию средств радиоэлектронной борьбы. А в подмосковном городе Балашиха взорвали машину, в результате чего погиб генерал-майор Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления генштаба России.