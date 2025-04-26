Так, вранці 26 квітня українські військові розгромили росіян на Новопавлівському напрямку, передає 24 Канал.

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Успішна операція зі знищення ворога

Розвідники з тактичної групи "Вугледар" вчасно виявили дві мото- та автомобільні колони, які з 4 години ранку намагалися атакувати наших оборонців.

Тоді командиром тактичної групи та командирами бригад було організовано спільне виконання завдань з вогневого ураження противника.

Завдяки професіональній і злагодженій роботі воїнів було знищено 15 мотоциклів, 9 автомобілів, а також знищено 40 ворожих піхотинців.

Як були уражені російські колони на Донеччині: дивіться відео

До слова, захисники вправно ліквідовують окупантів не лише на фронті, але й у ворожому тилу. Так, у Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова, відповідального за модернізацію засобів радіоелектронної боротьби. А у підмосковному місті Балашиха підірвали автівку, внаслідок чого загинув генерал-майор Ярослав Москалик, заступник начальника Головного оперативного управління генштабу Росії.