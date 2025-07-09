Россияне провели штурм на "танке-чудовище": как выглядела защищенная техника

Украинские защитники 9 июля остановили вражеский штурм и уничтожили российскую технику. Видео мастерской работы показали в сети.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики заметили интересный танк.

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ВСУ уничтожили креативное произведение россиян

Бойцы 28 отдельной механизированной бригады публиковали видео отражения штурма россиян на Торецком направлении. На позиции украинцев двигались два танка с пехотой. Техника была очень серьезно защищена. Одно из таких "чудовищ" удалось рассмотреть уже после его уничтожения.

По словам бойцов, на то, чтобы разбить этот танк, было использовано около 60 FPV-дронов, ведь найти "слабое место" в нем было трудно. Некоторые БпЛА застряли сверху танка.

Почему важно его уничтожать? Потому что кроме пехоты в таких сараях, может быть РЭБ, что позволит доехать другой технике. Также наличие минных тралов, которые расчищают путь для будущих штурмов, в частности, для мотоциклов и т.д,

– объясняют в DeepState.

Необычный танк заметили бойцы на Торецком направлении: смотрите видео

Напомним, за среду, 9 июля, потери российской армии составили 920 человек. Также Силам обороны удалось уничтожить значительное количество техники. С начала вторжения общие потери противника составляют более 1 030 580 солдат, 11 011 танков, 22 972 бронемашин и 30 140 артиллерийских систем.