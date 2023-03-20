ВСУ мощно ударили по расположению оккупантов под Бахмутом: отличное видео

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить мощные удары по позициям российских оккупантов. 19 марта они попали по месту сбора или ночлега террористов.

Удар нанесли в пригороде Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои. Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 Канал.

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ВСУ ударили по расположению оккупантов под Бахмутом

На обнародованных кадрах можно увидеть, как ночью российские захватчики выходят один за другим из здания. И после этого туда прилетел снаряд наших защитников. Несколько оккупантов, очевидно, удалось уничтожить, но еще трое пытались скрыться с места.

Где именно случился удар – пока неизвестно. Однако, предварительно, здание оккупантов было расположено в селе Ягодное на северо-западной окраине Бахмута.

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Актуальные потери оккупантов

По предварительной информации, ВСУ нанесли удар по оккупантам "вундервафлью". Так иронически называют какое-нибудь мощное оружие.

По состоянию на 20 марта наши защитники уже ликвидировали ориентировочно 165 610 российских захватчиков. Потери в технике: