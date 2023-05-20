ВСУ уничтожили 18 "Шахедов", 4 "Ланцета" и еще 10 других дронов, – сводка Генштаба

Российские захватчики продолжают наносить ракетные и дроновые удары по Украине. Однако наши силы ПВО работают отлично и уничтожают вражеские цели.

Так, ночью 20 мая террористы в очередной раз нанесли авиационный удар "Шахедами" по Украине. Какие последствия – сейчас уточняется.

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Россияне несут огромные потери на фронте

За сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

К тому же наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА "Shahed", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

1 пункт управления,

7 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

2 артиллерийских подразделения на огневой позиции,

6 станций радиоэлектронной борьбы,

склад боеприпасов,

радиолокационную станцию ЗРК С-300

Где продолжаются самые горячие бои

Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта. Горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

Что происходит на фронте

Продолжается принудительная паспортизация

оперативная обстановка без значительных конфигураций.противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глубокое, Плетеневка и Землянки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Карповичи Черниговской области; Малушино, Шпиль, Волфин, Алексеевка, Садки, Мотрица, Турья, Славгород, Верхняя Пожня и Пожня Сумской области, а также Уды, Гатище, Плетеновка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополя на Харьковщине.противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлынск, Петропавловка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка и Диброва Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Студенец Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Федоровка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Ступочки, Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Северное Донецкой области.противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудару возле Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.подразделения сил обороны отразили более 20 атак противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Курахово и Екатериновке Донецкой области.за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационных ударов в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Большая Новоселка.противник продолжает обороняться. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Зеленовка, Степановка, Кизомис и Херсон.

Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Каховке Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, призванные запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, террористы осуществляют поквартирные и подомовые обходы, проводят перепись населения и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации.

Кроме того, враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выселением из собственных жилищ и отключением от электроэнергии.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 201 760 своих солдат.