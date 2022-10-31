Россияне продолжают грабить Херсон, подтверждены потери врага на Юге: главное от Генштаба

На Херсонщине и Запорожье ликвидировали колонну оккупантов и склад боеприпасов. Эту атаку ВСУ осуществили за предыдущие дни.

Об этом 31 октября рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"В Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской – уничтожен склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих", – отметили в Генштабе.

Сколько раз били по врагу

За 30 октября авиация Сил обороны 21 раз ударила по россиянам:

15 раз по районам сосредоточения вооружения и военной техники;

2 раза по взводным опорным пунктам;

4 раза по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 россиян. Кроме того, защитники из ракетных войск и артиллерии за предыдущие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку оккупантов.

Обратите внимание – как ВСУ уничтожают вражеские склады: смотрите видео

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