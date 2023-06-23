Хотел "брать Киев": на Запорожье ликвидировали оккупанта с позывным "Кипиш"

23 июня 2023, 14:28
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Российские захватчики продолжают нести безумные потери на фронте. Так, украинские защитники ликвидировали оккупанта Даниила Сматрова из Хакасии.

Террорист был наемником кадыровского подразделения. Он хвастался, что планирует "брать Киев". О смерти захватчика сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

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Ликвидирован наемник с позывным "Кипиш"

Как стало известно, Даниил Сматров был уничтожен на Запорожском направлении. В соцсетях оккупант показывал фото, как позирует в форме с нашивкой, на которой написано "На Киев".

Также у погибшего захватчика были шевроны университета спецназа России и "Ахмат сила", а также с фото умершего отца Рамзана Кадырова – Ахмата Кадырова.

Даниил Сматров 1988 года рождения. Он был родом из Хакасии с позывным "Кипиш". Участвовал в войне против Украины на Запорожском направлении.

О ликвидации террориста стало известно 22 июня.

Ликвидированный Даниил Сматров / фото из соцсетей

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 23 июня ВСУ уничтожили 223 330 захватчиков. Только за минувшие сутки наши бойцы отправили в ряды "200-х"  680 врагов. Потери в технике:

  • танков – 4 017 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин – 7 798 (+15) единиц;
  • артиллерийских систем – 3 985 (+44) единиц;
  • РСЗО – 617 единиц;
  • средств ПВО – 379 (+3) единиц;
  • самолетов – 314 единиц;
  • вертолетов – 307 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 447 (+9) единиц;
  • крылатых ракет – 1 214 единиц;
  • кораблей – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 708 (+30) единиц;
  • специальной техники – 545 (+6) единиц.
Автор: Софія Ковнір