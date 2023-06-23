Хотел "брать Киев": на Запорожье ликвидировали оккупанта с позывным "Кипиш"

Российские захватчики продолжают нести безумные потери на фронте. Так, украинские защитники ликвидировали оккупанта Даниила Сматрова из Хакасии.

Террорист был наемником кадыровского подразделения. Он хвастался, что планирует "брать Киев". О смерти захватчика сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Важно Оккупанты – что с лицом: партизаны возле порта Мариуполя ликвидировали российских офицеров

Ликвидирован наемник с позывным "Кипиш"

Как стало известно, Даниил Сматров был уничтожен на Запорожском направлении. В соцсетях оккупант показывал фото, как позирует в форме с нашивкой, на которой написано "На Киев".

Также у погибшего захватчика были шевроны университета спецназа России и "Ахмат сила", а также с фото умершего отца Рамзана Кадырова – Ахмата Кадырова.

Даниил Сматров 1988 года рождения. Он был родом из Хакасии с позывным "Кипиш". Участвовал в войне против Украины на Запорожском направлении.

О ликвидации террориста стало известно 22 июня.

Ликвидированный Даниил Сматров / фото из соцсетей

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 23 июня ВСУ уничтожили 223 330 захватчиков. Только за минувшие сутки наши бойцы отправили в ряды "200-х" 680 врагов. Потери в технике: