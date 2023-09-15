Силы обороны нанесли значительные потери врагу в районе Вербового и Марьинки

Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Защитники продвигаются нанося врагу колоссальные потери.

Во время штурмовых действий украинские бойцы освободили село Андреевка Донецкой области. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 15 сентября.

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Враг теряет живую силу и технику

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Там за прошедшие сутки враг предпринял около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Кроме того, все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике,

– говорится в сообщении Генштаба.

На Мелитопольском направлении Силы обороны наступали в районе Вербового Запорожской области и тоже нанесли оккупационным войскам значительные потери.

Удары ВСУ по позициям врага

В сводке также сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники армии России.

Украинскими подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов россиян.

Справка. По состоянию на 15 сентября боевые потери врага достигли более 271 тысячи солдат, за минувшие сутки защитники ликвидировали ориентировочно 470 оккупантов.