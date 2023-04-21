20 тысяч пропавших и 9 тысяч погибших, – омбудсман назвал ориентировочные потери украинцев из-за войны

Российские захватчики продолжают жестоко уничтожать мирных украинцев. С начала полномасштабной войны они убили 9 тысяч гражданских лиц, в том числе 465 детей.

К тому же около 20 тысяч гражданских украинцев пропали без вести. Такие данные обнародовал омбудсман Дмитрий Лубинец на заседании Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам международного гуманитарного и международного уголовного права.

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Масштабы российских преступлений поражают

Так, Офис генпрокурора зарегистрировал почти 76 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений.

Погибли 9 тысяч гражданских лиц, в том числе 465 детей;

около 20 тысяч гражданских граждан пропали без вести;

4,8 миллиона украинцев стали ВПЛ, 7,9 миллиона наших граждан нашли убежище за рубежом.

Кроме того, Офис генпрокурора зафиксировал 171 факт сексуального насилия, связанного с конфликтом.

Враг убивает, калечит, пытает, депортирует и разрушает, наши защитники прогоняют врага с наших территорий, а мы, в свою очередь, должны сплотиться и сделать все, чтобы агрессор ответил перед законом за совершенное,

– подчеркнул Лубинец.

Страшные преступления оккупантов