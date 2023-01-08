На войне погиб общественный активист из Запорожья Денис Тарасов

В боях за Украину погиб запорожский волонтер, адвокат, правозащитник и эко-активист Денис Тарасов. Активист с первых дней войны пошел на фронт защищать Запорожье и Украину.

О гибели Дениса Тарасова сообщил мэр Тростянца Юрий Бова, а также народный депутат Украины Юлия Яцик. Детали гибели украинского воина не сообщаются.

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На Рождество воин оставил последнее сообщение в фейсбуке

Днем 7 января Денис Тарасов оставил последнее сообщение в фейсбуке. Он опубликовал фото из окопов, где, по его словам, температура 13 градусов мороза. Воин выразил благодарность за помощь.

Не могу в это поверить… Почему идут самые лучшие? А как же наши законопроекты, а наши амбициозные планы… Теперь доказать их – это дело чести! Денис, друг, отдыхай с миром.. В моей памяти ты навсегда останешься Героем!,

– написала Юлия Яцик.

"Денис Тарасов именно тот, кому не безразлично было, какой будет наша страна, каким будет его родное Запорожье, какие названия будут наших улиц… Честный и самоотверженный, принципиальный и порядочный...", – написал Юрий Бова.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и друзьям погибшего воина.

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