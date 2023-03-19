Был ученым, умер воином: в Киеве простятся с Бижаном Шароповым, погибшим под Изюмом
Источник:"Бабель"
В Киеве 20 марта состоится прощание с биологом и военным Бижаном Шароповым. Защитник погиб в апреле в бою под Изюмом.
С погибшим воином будут прощаться в 12:00 на Майдане Независимости. Его похоронят в 13:30 на Аллее славы Лукьяновского кладбища.
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Защитник был ученым-биофизиком
Бижан Шаропов родился 7 октября 1989 года в Таджикистане. В 1995 году его семья переехала в Киев.
Защитник учился на кафедре биологии природоведческого факультета НАУКМА, а затем – в аспирантуре в Институте физиологии НАН Украины. В 2013 – 2014 годах он был активным участником Революции Достоинства. В 2014 – 2015 годах Шаропов воевал за Украину в составе батальона "Айдар" в Луганской области.
Он был ученым-биофизиком, соучредителем компании "Украинские генетические технологии". Весной 2020 года она объявила о создании теста на основе ПЦР для выявления возбудителя коронавируса.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину Шаропов вернулся на фронт. Защитника считали пропавшим без вести в Харьковской области. Однако в начале февраля 2023 года гибель ученого подтвердили в Институте физиологии имени Богомольца НАН Украины, где он работал.Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Бижана Шаропова. Вечная память Герою!
Защитник погиб под Изюмом в апреле 2022 года / Фото "Бабель"
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